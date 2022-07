Cadeiras do Pacaembu esgotam após um dia; novo lote será autografado por craques e irá a leilão

As antigas cadeiras do Pacaembu não estão mais disponíveis para compra online. As unidades ofertadas para e-commerce estão esgotadas. Um novo lote será aberto na próxima terça-feira, dia 2 de agosto, para compra na loja física da Tok & Stok, em Pinheiros, na capital paulista. Ao todo, cerca de 600 unidades foram montadas para comercialização, sendo que 50 delas ganharão autógrafos de craques e ex-jogadores e serão colocadas em leilão. Todo o lucro será revertido à Fundação Gol de Letra.

A pré-venda do produto durou apenas um dia. O anúncio do produto fez barulho nas redes sociais. Entre críticas e elogios, a venda das cadeira do estádio conseguiu alcançar o objetivo e não viu rejeição entre os compradores. A loja de móveis não informa quantas unidades foram vendidas na pré-venda, mas garante que haverá novas cadeiras para comércio físico na próxima semana.

Nas cores amarelo e laranja, as unidades vendidas pelo site estavam disponíveis variavam entre R$ 1.499,00 e R$ 1.799,00. O anúncio tratava as peças como "cadeiras originais, peça de colecionador e design memorável". Não há previsão de que unidades azuis, do setor coberto, estejam em um futuro lote.

A Gol de Letra é uma organização sem fins lucrativos criada em 1998 pelos ex-jogadores Raí e Leonardo, cujo objetivo é contribuir com a educação de crianças e jovens em comunidades socialmente vulneráveis.

A Concessionária Allegra Pacaembu informa, em nota enviada ao Estadão, que o "reaproveitamento das cadeiras evitou seu descarte, dando a elas um novo propósito" nesse projeto integrado com a Tok & Stok e a Fundação Gol de Letra. Além disso, ressalta que não há "qualquer restrição legal ou contratual à iniciativa".

Em entrevista ao Estadão, Sóstenes Oliveira, diretor geral da Fundação Gol de Letra, revelou detalhes da campanha com a loja. Segundo ele, foi a marca que entrou em contato com Instituto, ao apresentar os produtos a serem vendidos e propondo uma parceria. "Nós nunca havíamos tido nenhum contato ou trabalho (com a Tok & Stok) antes, mas gostamos da ideia oferecida", conta o diretor.

A Gol de Letra auxiliou a loja a entrar em contato com ex-atletas e jogadores, que participarão da campanha. Entre eles estão Casagrande, Zetti e Raí, fundador da Fundação. Além disso, Pelé receberá uma das cadeiras doadas ao Instituto.

Um dos estádios mais tradicionais do futebol brasileiro, o Pacaembu passa por grande reforma. A Allegra Pacaembu, detentora da outorga do Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho pelos próximos 35 anos, fará um investimento de cerca de R$ 400 milhões no local. O novo Pacaembu ganhará espaço permanente para eventos, além de um novo edifício que será erguido no local da arquibancada que ficou conhecida como Tobogã.