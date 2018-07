Cadeiras, lixeiras e extintores foram deteriorados no Mané Garrincha

Seis cadeiras, dez lixeiras e oito extintores do estádio Mané Garrincha foram deteriorados durante a briga entre as torcidas organizadas de Palmeiras e Flamengo no último domingo, 5. Os clubes se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro em Brasília, mas a partida acabou em confusão, com 21 palmeirenses conduzidos à delegacia e três rubro-negros hospitalizados, um deles ainda em estado grave.

A Secretaria do Esporte, Turismo e Lazer do DF ainda está estimando o valor do prejuízo, que será aferido com base nos gastos que o governo de Brasília terá para recuperar a área destruída.

O Flamengo, mandante do jogo, contratou uma empresa,a Dragon Vigilância e Segurança Ltda., para organizar a partida. Caberá a essa empresa arcar com os custos relativos aos estragos no estádio, já que, por contrato, ela deveria entregar a arena nas mesmas condições encontradas antes do jogo. O responsável pela Dragon não foi localizado e os funcionários afirmaram que não poderiam falar sobre o assunto.

O clube diz que "tomou todas as precauções" e que seu plano de ações previa grades de separação, blocos de isolamento e portões exclusivos para a entrada de torcidas organizadas. Atribuem ao time adversário a "responsabilidade exclusiva" em relação ao "evento danoso". O Palmeiras ainda não se manifestou sobre o ocorrido. O torcedor Evandro Gatto, de 47 anos, segue internado em estado grave no Hospital de Base. Ele está na Sala Vermelha, um local onde há equipamentos semelhantes a uma UTI. Até a tarde desta terça-feira, 7, ainda não havia previsão de alta.

A Polícia Civil do DF prossegue com as investigações sobre os agressores, que prestaram depoimento e foram liberados. Por meio de perícia e outros procedimentos, a 5ª Delegacia de Polícia de Brasília vai determinar em que tipo de crime incorreram os suspeitos, já que não foi possível individualizar a participação de cada um dos envolvidos no episódio.