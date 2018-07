Cadeiras voltam a ser quebradas em jogo na Arena Corinthians

Dias depois do último jogo em São Paulo desta Copa, funcionários da Arena Corinthians trabalham para limpar os estragos deixados pelos torcedores de Argentina e Holanda.

Mais uma vez muitas cadeiras foram quebradas e os administradores do estádio ainda contabilizam o prejuízo. As informações devem ser reunidas ainda nesta sexta-feira. No jogo anterior, entre Argentina e Suíça, 282 cadeiras foram danificadas e precisaram ser substituídas.

O Corinthians avisou à época que ocorreram estragos na maioria dos jogos realizados desde a inauguração da Arena, mas em menor proporção.