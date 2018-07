Cádiz convida Chapecoense para o Ramón de Carranza e oferece doação

O clube espanhol Cádiz e a prefeitura da cidade homônima anunciaram nesta quinta-feira que vão convidar a Chapecoense para disputar a próxima edição do Torneio Ramón de Carranza, um dos mais tradicionais da pré-temporada do futebol europeu, sempre disputado em agosto.

De acordo com o Cádiz, uma conversa do presidente do clube, Manuel Vizcaíno, com o prefeito José María González definiu que a Chapecoense seria convidada para o torneio do ano que vem, atendendo um pedido que circulava entre os torcedores do clube.

González sugeriu que, diante da tragédia que atingiu a Chapecoense, que o clube brasileiro tenha todas as despesas pagas. Além disso, todo o lucro do torneio será dado às famílias das vítimas.

Desde 1995 o Ramón de Carranza tem um caráter assistencial. O torneio existe desde 1995 e já teve diversos brasileiros campeões. Em 1992, por exemplo, o São Paulo de Telê Santana ganhou do Real Madrid.

A última participação de um clube brasileiro, porém, foi em 1999, com o Vasco. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), afinal, não libera seus clubes para disputar torneios amistosos fora do País durante o Brasileirão. No ano passado, num torneio de dois dias, o Málaga foi campeão vencendo o Cádiz na final. O Atlético de Madrid e o All Stars, da Nigéria, também jogaram.