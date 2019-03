Caen x PSG: saiba como assistir ao vivo ao jogo pelo Francês

Nadando de braçadas no Campeonato Francês, o Paris Saint Germain enfrenta o Caen neste sábado, às 13h (horário de Brasília), no estádio Michel D'Ormano, pela 27ª rodada da competição.

Onde assistir Caen x PSG ao vivo?

Caen x PSG terá transmissão da DAZN. O PSG lidera o Francês com 68 pontos, 17 a mais que o Lille, segundo colocado. No outro lado da tabela, o Caen aparece apenas na 18ª posição, com 20 pontos.

Ainda sem poder contar com Neymar e Cavani, ambos se recuperando de problemas físicos, o PSG enfrenta o modesto adversário francês, mas a preocupação está com o jogo de quarta-feira, contra o Manchester United, pela Liga dos Campeões. Embora tenha conquistado uma larga vantagem no primeiro jogo - vitória por 2 a 0, em Manchester - a tendência é que os principais jogadores sejam poupados do duelo com o Caen, para chegarem 100% diante dos ingleses. A equipe de Paris vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o Dijon, pelas quartas de final da Copa da França.

O Caen luta para deixar a zona de rebaixamento. Para isso, precisará voltar a vencer. A equipe não vence há oito rodadas no Francês e neste período, suas únicas vitórias foram pela Copa da França, mas a equipe foi eliminada da competição na última quarta-feira, com uma derrota de 3 a 1 para o Lyon. Após encarar o PSG, o elenco comandado por Fabien Mercadal terá pela frente o Rennes, Saint-Étienne, Monaco, Nimes e Angers.