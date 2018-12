CAF exclui Serra Leoa das Eliminatórias para Copa Africana de Nações

A Confederação Africana de Futebol (CAF) anunciou nesta segunda-feira a exclusão de Serra Leoa das Eliminatórias para a Copa Africana de Nações do ano que vem. O país teve seus resultados anulados, o que o deixa fora da competição que será disputada entre junho e julho de 2019.

Em comunicado oficial, a CAF não explicou os motivos que levaram à exclusão. Recentemente, no entanto, Serra Leoa já havia sido suspensa pela Fifa por suspeita de corrupção, manipulação de resultados, além de falta de comando da federação de futebol do país (SLFA).

Quem comemorou a decisão da CAF foi o Quênia e Gana, que, assim, garantiram vaga na competição do ano que vem. Com apenas mais um jogo pela frente, justamente entre eles, quenianos, líderes do Grupo F das Eliminatórias com sete pontos, e ganeses, vice-líderes com seis, não podem mais ser ultrapassados pela Etiópia, lanterna com apenas um ponto e com todos os jogos já realizados.

Com isso, o Quênia vai para sua primeira Copa Africana de Nações desde 2004, enquanto Gana tentará conquistar seu quinto título. Resta saber onde será disputado o torneio, já que Camarões perdeu o direito de sediá-lo na semana passada, graças às obras atrasadas e problemas de segurança.