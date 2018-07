Cafu apresentará bola oficial da Copa das Confederações

ZURIQUE - Duas vezes campeão mundial com a seleção brasileira, em 1994 e 2002, e único jogador a disputar três finais consecutivas de Copa do Mundo, Cafu foi escolhido para apresentar, no próximo dia 1.º de dezembro, a bola oficial da Copa das Confederações, que será realizada no Brasil entre 15 e 30 de junho de 2013. A Fifa confirmou nesta quinta-feira, por meio de comunicado oficial, a presença do ex-atleta no evento que será realizado no Centro de Exposições do Anhembi, em São Paulo.

Cafu vai exibir ao mundo a bola que foi produzida pela Adidas, fornecedora oficial da Fifa, especialmente para a competição. A mesma será apresentada na mesma cerimônia na qual ocorrerá o sorteio dos grupos do torneio.

A Copa das Confederações será disputada em seis cidades brasileiras: Rio, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Salvador e Recife. Principal competição da Fifa antes da Copa do Mundo de 2014, ela também já tem sete dos seus oito participantes conhecidos: Brasil (país-sede), Espanha (campeã mundial), Itália (representante da Europa), Uruguai (América do Sul), México (Concacaf), Japão (Ásia) e Taiti (Oceania). A última vaga será de um país da África, a ser definida na Copa Africana de Nações, em fevereiro.