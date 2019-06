Cafu confia que Brasil pode ser campeão da Copa América mesmo sem Neymar

O ex-jogador Cafu afirmou nesta quarta-feira, durante evento promovido pelo Comitê Organizador Local da Copa América no estádio do Morumbi, que acredita que o Brasil pode ser campeão do torneio mesmo sem Neymar. O atacante do Paris Saint-Germain rompeu os ligamentos do tornozelo direito na semana passada e foi cortado da lista de convocados para o torneio.

"O Brasil perde um grande jogador, um dos mais importantes da seleção. Muda taticamente e o Tite vai ter de montar a equipe sem ele. Mas acredito que isso não vai impedir a seleção de fazer grandes jogos e que o Brasil possa conquistar o título", afirmou Cafu.

A seleção brasileira também corre o risco de perder o volante Arthur. O jogador do Barcelona levou uma pancada no joelho direito no amistoso com Honduras, no domingo, e saiu de campo de maca, ainda no primeiro tempo. Arthur não participou dos últimos dois treinos da seleção em São Paulo, continua em observação e não deve atuar diante da Bolívia. A CBF tem até a noite de quinta-feira para comunicar à Conmebol um possível corte de Arthur da lista de convocados da Copa América - o prazo limite é 24 horas antes da estreia da seleção no torneio.

Com o corte de Neymar, Cafu preferiu não se arriscar a dar o seu palpite sobre quem será o craque do torneio. A Argentina desembarcou no Brasil com Lionel Messi, enquanto o Uruguai conta com os atacantes Luis Suárez (recuperado de lesão no joelho direito) e Edinson Cavani.

"Dizer quem será o melhor jogador da competição é muito prematuro. Não dá para fazer qualquer prognóstico. Espero ver grandes jogos. Acredito que vai ser uma Copa América diferente das outras, com grandes seleções", afirmou Cafu.

O ex-jogador, porém, também aposta alto na Colômbia. "Falcao (Garcia) e James [Rodríguez] são os jogadores mais conhecidos. Falcao teve de superar lesões, é um jogador guerreiro, merece o nosso respeito, e o James é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores jogadores do mundo", disse.

A Copa América começa na sexta-feira, com o jogo entre Brasil e Bolívia, no Morumbi. Às 21h, haverá um show de abertura comandado pelo brasileiro Léo Santana e pela colombiana Karol G, intérpretes da música-tema da Copa América. A apresentação vai durar aproximadamente dez minutos.