Cafu pede paciência e diz que Brasil chegará à final Capitão do pentacampeonato mundial, em 2002, Cafu esteve nesta terça-feira no Rio para uma cerimônia de um seus parceiros comerciais e pediu paciência aos brasileiros com relação ao desempenho da seleção brasileira na Copa América. O ex-lateral-direito ainda acredita que a equipe de Mano Menezes vai chegar à final da competição e ressalta que um processo de renovação demanda tempo.