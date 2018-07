Cafu treina e diz estar cheio de expectativa no São Paulo

A primeira vez não se esquece e este sentimento está presente no atacante Jonathan Cafu após seu primeiro treinamento como jogador do São Paulo. Contratado nesta semana, mas ainda sem ser apresentado oficialmente, o jogador que veio da Ponte Preta e esteve perto de um acerto com o Palmeiras afirmou que está cheio de expectativa para a temporada de 2015.

"Será um prazer jogar com tantos craques do elenco como Luis Fabiano, Alexandre Pato, Alan Kardec, Paulo Henrique Ganso e Rogério Ceni. São jogadores com nível de seleção brasileira e isso mostra a grandeza do São Paulo. É um sonho poder conviver com eles no dia a dia e espero poder jogar ao lado deles", afirmou o jovem atleta, de 23 anos, que aposta no trabalho do comandante Muricy Ramalho para ter uma trajetória vitoriosa no clube.

"Deve ser fácil trabalhar com o Muricy porque é um técnico experiente e que já ganhou muitos títulos. Ele é vencedor e espero fazer parte disso porque trabalhar com ele me motivou ainda mais. Quero demonstrar dentro de campo que posso ser útil ao time e, assim, ganhar a confiança dele", acrescentou Jonathan Cafu.

A contratação de Jonathan Cafu foi uma alternativa encontrada pelo São Paulo depois de ver frustrada a chegada de Dudu, que foi para o Palmeiras. Ele chega ao clube com as características que o treinador são-paulino precisa para fortalecer o sistema ofensivo: aberto pelas beiradas, sendo um importante aliado para Luis Fabiano, Alexandre Pato e Alan Kardec.