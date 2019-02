Cafu dá conselho e diz que Vinicius Junior precisa manter a ambição

Multicampeão pela seleção brasileira e por diversos clubes, o ex-jogador e capitão do tetracampeonato mundial da seleção brasileira em 1994, Cafu, está animado com as boas atuações de Vinicius Junior com a camisa do Real Madrid e espera que o jogador possa fazer com que a seleção volte a trilhar o caminho dos títulos. Apesar da confiança, o ex-lateral faz um alerta para o garoto de 18 anos não se empolgar demais com a boa fase.

“O desempenho do Vinicius é algo que não chega a surpreender, porque víamos o que ele fazia no Flamengo e sabíamos que estava ali um jogador diferente. É verdade que tudo está acontecendo muito rápido na vida dele, mas é um menino que tem talento”, comentou o ex-jogador, durante evento do prêmio Laureus.

O capitão do tetra ainda deu um conselho. “Ele tem que estar centrado no futebol, ter compromisso e ambição. Não é por ter feito uma boa partida ou um bom clássico que ele já pode dizer que é um grande jogador e que está tudo bem. Não é isso, não. Os grandes jogadores precisam mostrar sempre sua capacidade e não podem desconcentrar”, disse.

Outro jogador que Cafu aposta é Philippe Coutinho. Entretanto, sua situação no Barcelona o deixa em situação delicada. “É complicado para qualquer jogador se destacar atuando com o Messi e com o Coutinho não é diferente. Ele teve uma grande passagem pelo Liverpool e no Barcelona ele não consegue ter o mesmo destaque por causa disso. Mas é um jogador que a gente pode acreditar”, analisou o ex-lateral, que é um dos membros da Academia Laureus, responsável por votar nos melhores atletas do mundo, em diversas categorias.