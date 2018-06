Cagliari acerta contrato com técnico Rolando Maran

O Cagliari anunciou nesta quinta-feira que o italiano Rolando Maran vai ser o treinador do clube nas próximas duas temporadas. O técnico vinha de quatro anos à frente do Chievo e em todos conseguiu a manutenção da equipe de Verona na primeira divisão do país.

"O Cagliari está feliz em anunciar a contratação de Rolando Maran, que vai assumir o comando técnico do time a partir de 1° de julho, com contrato até 30 de junho de 2020", informou nota divulgada pelo clube.

Com passagem também pelo Catania, Maran já ultrapassou a barreira de 200 jogos na primeira divisão do Campeonato Italiano, da qual participa desde 2012. O treinador vai substituir o técnico uruguaio Diego López e a expectativa da diretoria é de que o novo comandante possa "elevar as características do elenco que tiver à disposição".

Na Série B desde a temporada 2010/2011, o Brescia também está de técnico novo. O escolhido foi o hondurenho David Suazo, atacante que atuou no futebol italiano de 1999 a 2012 - por Cagliari, Internazionale, Genoa e Catania - e está aposentado desde então.