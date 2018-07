Cagliari anuncia demissão do técnico Pierpaolo Bisoli

Bisoli havia assumido o comando do Cagliari no início do Campeonato Italiano, em substituição a Massimiliano Allegri, que foi contratado pelo Milan. Mas não vinha agradando a diretoria.

Com uma fraca campanha, o time faturou apenas duas vitórias, em 12 jogos, e ocupa atualmente a 17.ª colocação, à beira da zona de rebaixamento, com 11 pontos. A pressão sobre Bisoli, ex-jogador da equipe, aumentou no domingo, após a derrota para o Genoa, por 1 a 0.

"Infelizmente, e com muita frequência no futebol, os resultados são a chave e muitas vezes eles nos forçam a tomar decisões que vão de encontro aos sentimentos mais humanos", justificou o presidente do Cagliari, Massimo Cellino.