Cagliari anuncia ex-jogador do clube como novo treinador para a temporada

O Cagliari confirmou nesta quarta-feira o nome do uruguaio Diego López como novo técnico da equipe italiana. O acordo, conforme foi publicado no site do clube, foi firmado até junho de 2019. O anúncio ocorreu um dia depois da demissão de Massimo Rastelli, definida pela diretoria após quatro derrotas seguidas no Campeonato Italiano.

Diego López tem uma longa história com a equipe e também é respeitado pela afinidade com a ilha da Sardenha, no sul da Itália, onde está situada a cidade. Batizado de "El Jefe", o ex-zagueiro, hoje com 43 anos, defendeu as cores da equipe como atleta por 12 temporadas, entre 1998 e 2010.

Pelo Cagliari, López conquistou o título do Campeonato Italiano da Série B, em 2004. Já pela seleção uruguaia, ele foi campeão da Copa América de 1995, em final disputada contra o Brasil, em Montevidéu.

López já comanda uma sessão de treinos com o grupo de jogadores nesta quarta e poderá estrear no banco de reservas na partida contra a Lazio, no próximo domingo, pela nona rodada do Italiano. O técnico assume o Cagliari na 13ª posição na tabela, com seis pontos.