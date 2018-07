Cagliari anuncia seu terceiro técnico em quatro meses

A demissão de Ficcadenti gerou surpresa, já que o modesto clube ocupa uma posição intermediária na tabela do Campeonato Italiano, na décima colocação, com 13 pontos. Ele havia sido contratado em agosto, para o lugar de Roberto Donadoni, que foi dispensado antes mesmo do início da competição.

Esta será a terceira passagem de Ballardini pelo comando técnico do Cagliari. Ele foi demitido no início da temporada 2005/2006 e passou de novo pelo clube no final do campeonato de 2007/2008, quando ajudou a equipe a fugir do rebaixamento. O treinador também tem passagens por Lazio, Palermo e Genoa.

A estreia de Ballardini pelo Cagliari não deve ser nada fácil. A equipe, que não vence há cinco partidas, viajará a Milão, onde enfrenta a Inter no próximo dia 19, pela 12.ª rodada do Campeonato Italiano.