Cagliari demite técnico Massimo Rastelli após 4 derrotas seguidas no Italiano

O Cagliari anunciou nesta terça-feira a demissão do técnico Massimo Rastelli da sua equipe principal. O treinador perdeu o posto após quatro derrotas seguidas no Campeonato Italiano, sendo a última delas em casa para o Genoa, por 3 a 2, no domingo passado.

+ Presidente defende que Napoli poupe jogadores conta o City e priorize o Italiano

Em nota oficial, o clube da Sardenha, ilha situada no sul da Itália, agradeceu o trabalho do técnico, desenvolvido com "personalidade e paixão". O texto destacou também o protagonismo de Rastelli na conquista do Campeonato Italiano da Série B na temporada 2014/2015 e o bom desempenho do time nos dois anos seguintes.

A diretoria do Cagliari - que também divulgou no mesmo comunicado as saídas de outros dois integrantes da comissão técnica: Nicola Legrottaglie e Dario Rossi - desejou boa sorte ao treinador no seguimento de sua carreira, mas ainda não revelou o nome do substituto para o cargo.

Massimo Rastelli teve um início razoável de temporada neste ano com o Cagliari. Após derrotas nas duas primeiras rodadas do Italiano (para Juventus e Milan), a equipe se recuperou e venceu dois jogos seguidos. No entanto, o time voltou a cair de rendimento e não conseguiu mais conquistar pontos, caindo para a 13.ª posição da tabela, com seis pontos.