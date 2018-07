Cagliari e Atalanta vencem e ficam fora da zona de rebaixamento no Italiano

Duas partidas encerraram nesta segunda-feira a sexta rodada do Campeonato Italiano. E quem venceu conseguiu terminar o fim de semana de jogos fora da zona de rebaixamento. São os casos de Cagliari e Atalanta, que bateram Sampdoria por 2 a 1 (em casa) e Crotone por 3 a 1 (como visitante), respectivamente.

Com os três pontos conquistados, o Cagliari subiu para sete e ocupa a 13.ª colocação na tabela de classificação. A Atalanta, que estava na zona de degola, chegou a seis pontos, galgou três posições e agora está em 16.º lugar. Derrotados, a Sampdoria é a 17.ª colocada, também com seis, e o Crotone está no 20.º e último lugar, com um.

Na Sardenha, o Cagliari mostrou poder de reação para vencer pela segunda vez na temporada. O time da casa abriu o placar com João Pedro Galvão, aos 37 minutos do primeiro, e encaminhava a vitória até o final da partida. Mas, aos 41 da segunda etapa, Bruno Fernandes empatou para a Sampdoria e parecia que os três escapariam das mãos dos anfitriões. Aí, dois minutos depois, Federico Melchiorri fez o gol salvador.

Já na Sicília, o campeonato ainda está no início e o Crotone já é um forte candidato a voltar à Série B. Em casa, perdeu pela quinta vez em seis jogos e segue na lanterna da competição com apenas um ponto. Ainda no primeiro tempo, a Atalanta fez 3 gols - com Andrea Petagna, logo aos três minutos, Jasmin Kurtic, aos 40, e Alejandro Daro Gómez, aos 45. Na segunda etapa, o time da casa só conseguiu diminuir a desvantagem aos 41 com Simmy Nwankwo.