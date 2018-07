Cagliari é multado por provocações racistas a Eto'o

O Cagliari foi multado nesta terça-feira em US$ 35 mil (aproximadamente R$ 59 mil) por conta das provocações racistas de sua torcida ao camaronês Samuel Eto''o, em partida vencida pela Internazionale de Milão por 1 a 0, no domingo, pelo Campeonato Italiano.

Logo no início do confronto, os torcedores entoavam cânticos preconceituosos quando o camaronês recebia a bola. A partida acabou então suspensa por três minutos e os alto-falantes pediram que os atos racistas se encerrassem. Com a bola rolando novamente, Eto''o fez um bonito gol ainda no primeiro tempo e garantiu a vitória da Inter de Milão.

Esta não a primeira vez que Eto''o tem problemas com torcedores racistas. Em um dos casos mais polêmicos de sua carreira, quando ainda atuava no Barcelona, ele ameaçou deixar o gramado após a torcida do Zaragoza imitar o som de um macaco.