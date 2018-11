Cagliari empata com Torino e completa 3º jogo sem vitória no Italiano

A 13ª rodada do Campeonato Italiano foi concluída com um jogo sem gols. Nesta segunda-feira, Cagliari e Torino não saíram do 0 a 0 na partida disputada na Sardegna Arena. Assim, eles seguem em posições intermediárias na classificação do torneio nacional.

O Torino é quem está em situação melhor, na décima posição no Italiano, com 18 pontos. Já o Cagliari chegou aos 15, na 13ª colocação, após completar a terceira partida consecutiva sem vitória na competição.

Apesar de ter atuado em casa, o Cagliari, que utilizou o brasileiro João Pedro como titular, foi dominado pelo Torino, que finalizou mais vezes - 9 a 3 - e também teve mais posse de bola - 52% a 48%. Mas foi insuficiente para deixar a Sardenha com a vitória.

Os clubes vão voltar a entrar em ação pelo Campeonato Italiano no próximo domingo, pela 14ª rodada. O Torino atuará em casa contra o Genoa, enquanto o Cagliari vai ser visitante diante do Frosinone.

O Italiano é liderado pela Juventus, que soma 37 pontos, com oito de vantagem para o Napoli e nove a mais do que a Inter de Milão.