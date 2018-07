Cagliari empata em casa e freia o Genoa no Campeonato Italiano

Na luta contra o rebaixamento no Campeonato Italiano, o Cagliari conseguiu frear uma das surpresas do primeiro turno da competição. Neste domingo, 9, em partida válida pela 11ª rodada, o Cagliari desperdiçou uma cobrança de pênalti, mas mesmo assim empatou com o Genoa por 1 a 1, em casa.

A igualdade deste domingo levou o Cagliari aos dez pontos, na 15ª posição no Campeonato Italiano. Já o Genoa desperdiçou a chance de saltar para a terceira colocação e agora está com 19 pontos, em quinto lugar e ainda correndo o risco de ser ultrapassado na sequência da 11ª rodada.

No Estádio Sant''Elia, o Cagliari abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo com o gol marcado pelo brasileiro Diego Farias. O Genoa empatou a partida aos oito minutos da etapa final, com o gol contra Luca Rossettini. Depois, Stefano Sturardo foi expulso ao cometer pênalti, mas o brasileiro Danilo Avelar desperdiçou a cobrança para o Cagliari, mantendo o placar de 1 a 1.