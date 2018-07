Cagliari ganha em casa e sobe seis posições no Campeonato Italiano; Torino empata

A 11.ª rodada do Campeonato Italiano foi encerrada nesta segunda-feira com a realização de duas partidas. O destaque ficou para o Cagliari, que recebeu o Palermo na Sardenha e mostrou que está em plena recuperação após um mau início de competição. Ganhou por 2 a 1 e subiu nada menos que seis colocações na tabela de classificação. Está agora em nono lugar, com 16 pontos, bem mais longe da zona de rebaixamento.

Quem está nela é a equipe da Sicília. Com apenas seis pontos, o Palermo não consegue engrenar no campeonato e só está na frente do lanterna Crotone. Por sorte, o Pescara, o primeiro fora da zona da degola, tem apenas um ponto a mais. Os gols saíram todos no segundo tempo. Daniele Dessena marcou os dois do Cagliari, aos 8 e aos 19 minutos, e Ilija Nestorovski diminuiu aos 34.

Na outra partida desta segunda-feira, Udinese e Torino empataram por 2 a 2, no estádio Friuli, em Údine. O clube de Turim subiu para a sétima colocação com 16 pontos, mas perdeu a chance de se aproximar da zona de classificação às competições europeias. Já o time da casa está em 13.º lugar, com 14 pontos.

Em campo, o Torino marcou primeiro com Marco Benassi, aos 15 minutos do primeiro tempo. Depois do intervalo, a Udinese conseguiu a virada com os gols de Cyril Thereau, aos 15, e do atacante colombiano Duván Zapata, aos 26. Mas os visitantes obtiveram o empate com Adem Ljajic, aos 32.