Cagliari x Juventus: veja como assistir ao vivo ao jogo pelo Italiano

Juventus e Cagliari se enfrentam nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), na Arena Sardegna, em Cagliari, pela 30ª rodada do Campeonato Italiano.

Onde assistir Cagliari x Juventus?

O jogo terá transmissão do canal online DAZN e contará com a equipe de Turim atuando com a chance de romper a barreira dos 80 pontos nesta edição da competição. O time ostenta 78 na liderança disparada da tabela, 15 pontos à frente do vice-líder Napoli, que na quarta-feira encara o Empoli, também atuando fora de casa.

O Cagliari, mandante da partida, ocupa a 12ª posição do Italiano, com 33 pontos, e vem de uma boa vitória por 3 a 0 sobre o Chievo, no campo do adversário. Já a Juventus passou pelo Empoli por 1 a 0, em Turim, na rodada passada do torneio nacional.

Nesta partida desta terça-feira, a Juventus mais uma vez não contará com Cristiano Ronaldo, que se recupera de uma lesão sofrida durante jogo pela seleção portuguesa, na semana passada, pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2020. O astro luta para superar o problema e poder voltar ao time no próximo dia 10, contra o Ajax, na Holanda, pelo confronto de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.