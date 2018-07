Cahill anuncia aposentadoria da seleção australiana após 4ª Copa do Mundo

O atacante Tim Cahill anunciou nesta terça-feira a sua aposentadoria da seleção australiana aos 38 anos, após participar da quarta Copa do Mundo da sua carreira. "Hoje é o dia que estou oficialmente pendurando minhas chuteiras da minha carreira internacional com a seleção australiana. Nenhuma palavra pode descrever o que significou representar meu país", escreveu o veterano em seu perfil no Twitter.

Na Rússia, Cahill se tornou o primeiro jogador australiano a atuar em quatro edições consecutivas da Copa do Mundo ao deixar o banco de reservas durante a derrota por 2 a 0 para o Peru, pela rodada final da fase de grupos. Esta foi a 107ª partida dele pela seleção, com 50 gols marcados, desempenho que o torna o maior artilheiro da história da equipe.

"Um enorme obrigado a todos pelo apoio em todo os meu anos vestindo o distintivo australiano. Estou incrivelmente orgulhoso por ter tido a oportunidade de representar o meu país mais de cem vezes. Cada jogo foi uma honra", disse.

