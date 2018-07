Cahill exalta golaço e participação australiana na Copa

"Eu me sinto muito orgulhoso por termos tido atuações regulares na Copa. Nosso time é jovem no mundo do futebol. É uma nova era para o esporte na Austrália e, graças ao jogo com a Holanda, nós conquistamos o respeito do mundo", disse Cahill após a equilibrada partida, em que os australianos chegaram a estar vencendo por 2 a 1, mas sofreram a virada.

Quem abriu o placar foram os holandeses, aos 19 minutos do primeiro tempo, mas Cahill empatou dois minutos depois com um golaço de perna esquerda, pegando de primeira e pelo alto uma bola lançada para ele dentro da área. "Foi um gol fantástico e sem dúvida o mais bonito da minha carreira. Nunca vou esquecê-lo", comentou o meia, que marcou cinco vezes em três Mundiais diferentes - 2006, 2010 e 2014 -, o único atleta de seu país a alcançar esse feito.

Cahill não se lamenta pelos cartões amarelos tomados contra Holanda e Chile. "Sempre acreditei em todas as jogadas. É dessa maneira que eu jogo e há um risco. Eu recebi os cartões, mas eu sempre penso no momento e não no futuro. E hoje (quarta-feira) eu apreciei um dos melhores momentos da minha vida", disse o australiano, que também fez gol na primeira rodada do Mundial - derrota de sua seleção para os chilenos por 3 a 1. A Austrália termina participação na Copa contra a também eliminada Espanha, na segunda-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba.