Caicedo pede atenção ao Cruzeiro contra Chape na Copa do Brasil

O elenco do Cruzeiro treinou na tarde desta terça-feira em Chapecó, local da partida contra a Chapecoense, válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, na próxima quinta-feira, às 21h30, na Arena Condá. O time celeste venceu o jogo de ida, em Belo Horizonte, por 1 a 0.

O zagueiro Luis Caicedo, que substituiu o contundido Dedé no intervalo da vitória sobre o Santos, no domingo passado, na Vila Belmiro, poderá ser mantido no time caso o titular não tenha condições de jogo. O equatoriano valorizou a vantagem conquistada no Mineirão, mas pediu atenção com a equipe catarinense.

"Estamos com uma vantagem mínima. Sabemos que a Chapecoense é forte em casa. Mas vamos buscar o resultado e tentar uma classificação sem maiores problemas. Sabemos que nosso time é forte e que sempre vai tentar controlar os jogos", destacou o defensor.

No trabalho realizado no CT do time adversário, os atletas cruzeirenses que iniciaram o jogo contra o Santos começaram o dia na academia, enquanto o restante do grupo trabalhou em campo reduzido. Depois, os titulares também foram para o gramado, mas apenas para realizar uma atividade leve.

De volta à lista de relacionados, o volante Lucas Silva começou a primeira parte do treino na musculação. Em seguida, fez um trabalho de fisioterapia e, por fim, se juntou aos companheiros no treinamento em campo. O meia Rafinha também poderá surgir no time celeste na partida contra os catarinenses.

O Cruzeiro joga por um empate na casa do adversário para passar à próxima fase da Copa do Brasil. Caso marque ao menos uma vez, o time mineiro poderá até perder por um gol de diferença. A Chapecoense precisa vencer por dois gols de diferença para avançar na competição. Se ganhar pelo placar mínimo, a vaga será decidida nos pênaltis.