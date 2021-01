Caio Alexandre faz balanço de 2020 no Botafogo e mira reação: 'Faremos de tudo'

O Botafogo não teve um bom ano em 2020, com o time na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas Caio Alexandre pessoalmente pode se orgulhar do que viveu. O volante subiu do time de juniores para os profissionais, se firmou como titular e hoje é uma das peças mais importantes da equipe comandada pelo técnico Eduardo Barroca.

O jogador de 21 anos usou neste sábado as suas redes sociais para fazer um balanço da temporada. Caio Alexandre exaltou o Botafogo e prometeu muita luta para evitar a queda à segunda divisão nacional. Postou uma mensagem no qual lamentou o 2020 marcado pela pandemia da covid-19, mas que profissionalmente trouxe uma evolução para ele como profissional.

"2020 foi embora, um ano muito difícil para todos nós, uma doença atingiu e destruiu muitas famílias mas creio que com muita força e fé em Deus iremos seguir!! Nessa primeira foto está o meu refúgio para tudo que faço, agradeço por ter vocês em minha vida e vai ser sempre por vocês!! Agora pelo lado profissional estou realizando tudo aquilo que sonhei, no clube desde os 15 anos, hoje com muita garra, muita vontade busco sempre ajudar para o clube estar sempre no topo", escreveu em seu Instagram.

Em seguida, o volante falou sobre a missão árdua na reta final do Brasileirão. "A situação é complicada, mas vamos fazer de tudo para reverter e ver a felicidade de todos vocês!! Vamos juntos e um 2021 repleto de bênçãos, alegria, saúde e muito sucesso para todos. Gratidão a papai do céu sempre", finalizou.

Com 23 pontos, o Botafogo está na 19.ª e penúltima colocação na tabela de classificação. São cinco pontos a menos que o Bahia, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. A equipe alvinegra voltará a campo nesta quarta-feira, às 19h15, contra o Athletico-PR, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 28.ª rodada.