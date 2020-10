Caio Alexandre lamenta empate, mas confia na recuperação do Botafogo com Lazaroni

Autor do gol de empate do Botafogo no clássico com o Fluminense, que terminou em 1 a 1 neste domingo, o volante Caio Alexandre se mostrou insatisfeito com o resultado, mas acredita que o time pode deixar a parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, confiando no trabalho do técnico Bruno Lazaroni, efetivado após a saída de Paulo Autuori.

"Fico feliz pelo gol, mas temos muito trabalho pela frente. O Lazaroni é uma grande pessoa, um cara inteligente que já estava com a gente durante o trabalho do Paulo Autuori. Sou muito grato também ao professor Paulo e tudo que ele fez por mim no clube. Tenho certeza que vamos sair dessa situação agora com o Bruno", afirmou o jogador.

Apesar de sair perdendo, o Botafogo cresceu no segundo tempo, buscou o empate e criou outras oportunidades. Foram duas bolas na trave, além de outras defesas de Muriel. Para Caio Alexandre, o resultado poderia ter sido melhor.

"A gente fica triste pelo resultado. Conseguimos boas chances no segundo tempo, mas infelizmente não saiu o segundo gol. Mas temos que seguir trabalhando, só com trabalho vamos sair dessa situação", concluiu.

O time alvinegro chegou ao décimo jogo sem vencer no Brasileirão. São nove igualdade, um revés e apenas uma única vitória na competição. Os resultados ruins deixaram a equipe dentro da zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com 12 pontos.