Caio e Alex querem reeditar dupla da base no Botafogo Desfalcado de Loco Abreu e Herrera, suspensos por conta da briga da Ressacada, na eliminação da Copa do Brasil, o Botafogo já começa a se preparar para as primeiras rodadas dos Brasileirão sem a dupla estrangeira. Com isso, Caio e Alex ganham espaço no ataque alvinegro.