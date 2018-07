Caio esquece 2013 e mira chance com Abel no Inter

GRAMADO - O atacante Caio espera ter em 2014 um ano bem diferente do que viveu em 2013. Com várias lesões durante a temporada, o jogador perdeu espaço no Internacional. Por isso, a mudança de comando técnico, com a chegada de Abel Braga, lhe motiva a tentar conquistar a titularidade.

"O Abel deu um ânimo novo ao grupo. Tenho certeza que se treinar bem as oportunidades vão aparecer", afirmou Caio, que já disputou 37 partidas e marcou três gols pelo Inter, esperançoso que 2014 será o ano da sua afirmação no clube.

Ainda se lembrando do ano passado, Caio lamentou as várias lesões que o atrapalharam no Inter. "Comecei bem em 2013, mais tive duas lesões que me deixaram fora dos gramados por quatro meses. Acabei perdendo espaço, o que é normal num grupo de qualidade que nem o do Inter. Agora o pensamento é diferente. Vou trabalhar buscando meu espaço", disse.

Caio acredita que o time só tem a ganhar com a concorrência por uma vaga no setor ofensivo. "Teremos uma briga sadia no ataque, já que o Wellington Paulista e o Otávio também são atacantes de velocidade. O professor (Abel Braga) tem muito a ganhar com isso. Vários jogadores podem cumprir esta função. Se ele optar por mim, espero encaixar bem no plano de jogo", comentou.