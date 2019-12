Caio Henrique despista sobre futuro e foca em vaga na Sul-Americana

Destaque do Fluminense na temporada, Caio Henrique afirmou que só vai definir o futuro após o fim do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo, no entanto, adiantou que sua permanência no clube não depende apenas do seu desejo. A negociação envolve, por exemplo, o Atlético de Madrid, da Espanha.

"Sempre deixei bem claro que estou adaptado, fui bem recebido no clube, foi onde reencontrei meu futebol e estou tendo a melhor fase da carreira. Deixo isso para o final do Brasileiro, ainda temos dois jogos, é algo que não depende só de mim, tenho contrato com o Atlético de Madrid e deixo para o estafe e o presidente cuidarem", afirmou o jogador. "Mas tenho de agradecer ao Fluminense, que me deu uma chance de jogar, aparecer, ser convocado para atuar pela seleção olímpica..."

O Fluminense entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Fortaleza, no Maracanã, e no domingo, diante do Corinthians, em São Paulo. No 15º lugar com 36 pontos, o time do técnico Marcão ainda tem como objetivo conseguir uma vaga na Copa Sul-Americana. Para não depender de outros resultados, é necessário vencer os dois jogos.

Segundo Caio Henrique, o Fluminense vai entrar um pouco menos tenso após afastar definitivamente qualquer risco de rebaixamento. A permanência foi confirmada depois de o Vasco superar o Cruzeiro por 1 a 0, em São Januário, na segunda-feira. "É uma sensação de alívio, nos dá tranquilidade para trabalhar e focar no próximo objetivo, que é conseguir uma vaga na Sul-Americana", afirmou.

"Foram semanas delicadas, clima tenso e entrar no Maracanã livre do rebaixamento e com chance de buscar uma classificação, é uma motivação enorme para fechar bem o ano, que não foi tão positivo, dando uma resposta ao nosso torcedor", completou.

Apesar do sentimento ser de alívio pelo fim do sofrimento da torcida, o lateral-esquerdo espera um jogo complicado nesta quarta-feira. "O Fortaleza é uma equipe qualificada, com grandes jogadores, conseguiram se classificar (para a Sul-Americana), mas não vão vir passear no Rio. Espero que possamos conseguir uma vitória."

Para o jogo com o Fortaleza, o Fluminense não terá mais uma vez Paulo Henrique Ganso, que continua se recuperando de uma lesão na coxa esquerda. Nenê será novamente o titular.