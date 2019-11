Caio Henrique se reapresenta ao Fluminense na quarta e reforça o time

O lateral-esquerdo Caio Henrique está de volta ao Fluminense. Após desfalcar o time por estar defendendo a seleção brasileira olímpica em um torneio na Espanha, o defensor retornou ao Rio nesta terça e se reapresentará ao técnico Marcão nesta quarta-feira.

LEIA TAMBÉM > Marcos Felipe aposta na força mental para Flu escapar do rebaixamento

O elenco do Fluminense volta a treinar às 9h30 desta quarta-feira, em sua terceira atividade de preparação para o duelo com o CSA, segunda, no Rei Pelé, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Será o primeiro trabalho de Caio Henrique ao lado do elenco. E o retorno do lateral se dá em um momento importante, pois Orinho, outro jogador da posição do elenco e que o substituiu diante do Atlético Mineiro, se lesionou na partida do último sábado. Assim, Marcão precisou improvisar o lateral-direito Igor Julião na posição.

Confira como foi o treino do Fluzão nesta terça-feira pelas lentes do Lucas Merçon/FFC! pic.twitter.com/8g3ogbGr5E — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 19, 2019

Caio Henrique foi titular nos dois jogos da seleção olímpica no Torneio de Tenerife, a vitória por 1 a 0 sobre os Estados Unidos, nas semifinais, e a derrota para a Argentina, na decisão, também por 1 a 0.

Contratado nesta temporada, Caio Henrique disputou 60 jogos oficiais pelo Fluminense, sendo 54 como titular. Ele é, assim, o atleta que mais atuou pelo clube, que está na zona de rebaixamento do Brasileirão, nesta temporada.