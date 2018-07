Caio Júnior aposta em vaga na Taça Rio e já foca o Avaí

Ao cair por 2 a 0 diante do Flamengo no último domingo à noite, no Engenhão, o Botafogo complicou a sua situação na Taça Rio, na qual agora já não depende mais apenas de suas forças para assegurar classificação às semifinais do segundo turno do Campeonato Carioca. Apesar disso, o técnico Caio Júnior segue confiante de que o time irá conquistar uma vaga no próximo domingo.

"Eu vejo que se a gente conseguir essa classificação nós vamos crescer muito. Historicamente, em qualquer lugar do mundo, uma equipe que consegue uma classificação com sacrifício, com dificuldade, cresce e fica muito grande em uma semifinal e numa final", afirmou o treinador, em entrevista coletiva que concedeu após a derrota para o Flamengo.

O comandante afirmou que espera que o Botafogo supere o América e o Vasco possa vencer o Olaria em outro jogo do domingo, em uma combinação de resultados que poderá dar a classificação ao time botafoguense, que tem 11 pontos ocupa a terceira posição do Grupo B da Taça Rio. Fluminense e Olaria estão empatados na ponta da chave, com 14.

Mas, apesar de já vislumbrar a possível classificação à semifinal da Taça Rio, Caio Júnior destacou que a sua preocupação no momento é o confronto com o Avaí, na próxima quarta-feira, novamente no Engenhão, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

"Nós vamos nos preparar para isso, pra ganhar o jogo do América, e aguardar o que vai acontecer. A gente sabe que o Vasco tem a obrigação de jogar pelo resultado, sabemos dos profissionais que estão do outro lado e a gente espera isso (profissionalismo). Mas o mais importante é o jogo com o Avaí na quarta-feira. Veja a dificuldade que é: amanhã (segunda-feira) eu tenho recuperar os jogadores tanto no aspecto físico quanto no psicológico, depois de perder um clássico, e 48 horas depois temos um jogo importante na Copa do Brasil. É isso que tenho que trabalhar na minha cabeça agora", ressaltou.

