Caio Júnior celebra os novos reforços do Botafogo Bastou a chegada de dois reforços para o clima mudar no Botafogo. As contratações do meia Elkeson, junto ao Vitória, e do volante Renato, ex-Sevilla, mexeram com o ânimo dos jogadores e do técnico Caio Júnior, que espera que essa animação reflita no desempenho da equipe neste sábado, diante do Santos, no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro.