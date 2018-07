Caio Júnior cobra contratação de reforços para Botafogo O técnico Caio Júnior não criticou nenhum atleta do Botafogo por causa da derrota na estreia do Campeonato Brasileiro, por 1 a 0, para o Palmeiras, no último domingo, em São José do Rio Preto (SP), mas admitiu nesta segunda-feira que o time carioca precisa se reforçar para sonhar com dias melhores. Ele exigiu pressa na busca por jogadores que já cheguem para o time titular.