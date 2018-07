Caio Júnior confirma zaga reserva no Botafogo

RIO - Com problemas para escalar o Botafogo, o técnico Caio Júnior confirmou a escalação de uma zaga reserva para o jogo desta quarta-feira, contra o Avaí, no Engenhão. João Filipe e Gustavo serão os substitutos de Antônio Carlos, suspenso, e Fábio Ferreira, machucado.

Os desfalques abriram espaço para a estreia de Gustavo, apresentado neste mês no clube carioca. "Tenho 29 anos, passei por grandes clubes e estou bastante feliz no Botafogo. Todas as minhas estreias na carreira foram com vitórias, espero que aconteça o mesmo. Se não for na base da técnica, vamos botar o coração. É um jogo para apagarmos esses resultados negativos que vêm acontecendo", projetou o estreante.

Além de Gustavo, o treinador confirmou a entrada de Leo no meio-campo, na vaga de Marcelo Mattos, suspenso. Ao todo, Caio Júnior terá oito desfalques no elenco, incluindo Cortês, Everton, Lucas Zen e Cidinho, lesionados, e Loco Abreu, suspenso.

O Botafogo deverá entrar em campo com: Jefferson, Alessandro, João Filipe, Gustavo e Marcio Azevedo; Léo, Renato, Maicosuel e Elkeson; Herrera e Alexandre Oliveira.