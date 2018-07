Caio Júnior conta com Herrera para enfrentar Ceará A vitória sobre os reservas do Santos, no sábado, trouxe alívio a General Severiano e tranquilizou o ambiente do Botafogo para o prosseguimento do Campeonato Brasileiro. Mas o técnico Caio Júnior já está preocupado com o próximo jogo, no sábado, contra o Ceará, em Fortaleza. E a novidade no time botafoguense pode ser a volta do atacante argentino Herrera.