Caio Júnior conta com Renato para encarar o Corinthians

Mattos garantiu a permanência com a aquisição dos seus direitos federativos e econômicos pelo Botafogo, em negociação ao Panathinaikos, da Grécia. Nesta terça, o volante assinou contrato até junho de 2016.

Renato, por sua vez, espera a regularização na CBF para fazer sua estreia com a camisa do Botafogo. "Há uma expectativa boa para mim, para ele e para os torcedores. A presença dele dá estabilidade à equipe. É um jogador diferenciado e de alto nível, acho que vai dar a calma necessária", comentou Caio Júnior, satisfeito com o bom momento do seu time no Brasileirão.

"A expectativa é de um grande jogo contra o Corinthians, é momento de a torcida comparecer. Será uma partida muito difícil, contra a melhor equipe do Brasil no momento, com um grande treinador e opções no banco. Vamos nos preparar bem", prometeu o técnico.