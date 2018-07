Caio Júnior diz que encontrou time ideal do Botafogo Satisfeito com a atuação do Botafogo na noite de sábado, Caio Júnior afirmou ter encontrado a formação ideal para o time. Diante do Cruzeiro, em Sete Lagoas, o treinador pôde contar com o retorno do atacante Loco Abreu, autor do gol da vitória por 1 a 0.