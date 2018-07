Caio Júnior diz que mudança tática deu vitória ao Grêmio

"Ainda não defini o sistema tático da equipe, mas o time tem que estar preparado para mudar em função do adversário. Uma equipe não tem que ter apenas uma forma de jogo, mas uma variação. O técnico do Canoas sabia nossa escalação e definiu em cima disso. Teve muitos méritos e nos dificultou na primeira etapa. É importante ter variação e mexer bem durante o jogo", afirmou.

Caio Júnior exaltou a atuação de Gabriel, que marcou um dos gols do Grêmio na partida - os outros foram dos atacantes Kléber e Marcelo Moreno. "O grande segredo do treinador é conhecer as características dos jogadores que estão à sua disposição. Tinha o Gabriel no banco e vi a possibilidade de mudar o time taticamente. Ele entrou, foi bem e até fez gol. Fez a função que gosta. Cada vez mais me convenço que devemos conhecer a característica de cada jogador", disse.

O triunfo trouxe alívio ao treinador e ao Grêmio, que foi derrotado na sua estreia no Campeonato Gaúcho, no último sábado, pelo Lajeadense por 2 a 0. "Estou muito feliz. Foi minha primeira vitória como treinador do Grêmio e será a primeira de muitas. Já agradeci aos jogadores no vestiário e dedico aos torcedores que me apoiam".

Após se reabilitar no Campeonato Gaúcho, o Grêmio volta suas atenções para seu próximo compromisso no torneio. A equipe vai enfrentar o Juventude, domingo, às 17 horas, em Caxias do Sul.