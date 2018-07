Caio Júnior é o nome preferido para assumir o Coritiba

SÃO PAULO - Após a demissão de Marquinhos Santos nesta terça-feira, o Coritiba está atrás de um novo treinador. O nome mais cotado para comandar a equipe é o de Caio Júnior. O técnico, que foi demitido pelo Vitória no último mês, é o que mais agrada ao presidente do clube, Vilson Ribeiro de Andrade. "Caio Júnior é um nome interessante. Gosto dele como pessoa também. É um profissional competente, trabalhador e que tem um perfil jovem, muito dedicado. É mais ou menos esse perfil que procuro. Pode ser o Caio ou outros treinadores que tenham o mesmo perfil" disse o cartola, após o jogo contra o Itagüi, da Colômbia, pela Sul-Americana.

O treinador de 48 anos tem experiência em dirigir clubes paranaenses. Caio Júnior já trabalhou no Londrina, Cianorte e Paraná, além de ter comandado o próprio Coritiba como supervisor de futebol, entre 2000 e 2001. Depois da partida desta terça, o presidente do Coritiba chegou a entrar em contato com o treinador. A negociação entre o time e Caio Júnior deve ser iniciada ainda nesta quarta-feira. Enquanto o novo treinador não chega, o auxiliar Marcelo Serrano comanda os treinos do Coritiba, que vai enfrentar o Náutico sábado, às 18h30, fora de casa.