Caio Júnior escala Grêmio com 3 volantes em coletivo No primeiro esboço de time escalado por Caio Júnior no Grêmio em 2012, o técnico armou o time com três volantes na manhã desta segunda-feira, em Bento Gonçalves, onde a equipe realiza a sua pré-temporada. Contratado no final do ano passado, o novo treinador dirigiu um trabalho tático, no qual escalou Léo Gago, Fernando e Fábio Rochemback no meio-campo, que teve apenas Douglas na armação de jogadas.