Caio Júnior exalta chegada do zagueiro Naldo no Grêmio Com a grave contusão do zagueiro Sorondo, que precisará passar por cirurgia no joelho direito, a diretoria do Grêmio agiu rápido e contratou o zagueiro Naldo como reposição. Nesta terça-feira, o técnico Caio Júnior comentou sobre o jogador que está chegando ao clube gaúcho e disse se tratar de um "bom investimento".