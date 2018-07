Caio Júnior exalta elenco do Botafogo após convocações O técnico Caio Júnior exaltou nesta quinta-feira o elenco do Botafogo, que conta com três jogadores convocados para seleções nacionais. O goleiro Jefferson voltou a ser chamado por Mano Menezes para os amistosos do Brasil contra Holanda e Romênia. Já o volante Arévalo Ríos e o atacante Loco Abreu foram lembrados para o duelo entre Uruguai e Alemanha.