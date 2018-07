Caio Júnior minimiza falta de reforços no Botafogo Às vésperas do início do Brasileirão, o técnico Caio Júnior minimizou nesta sexta-feira a falta de reforços no Botafogo, que não concretizou nenhuma grande contratação para a temporada. A diretoria ainda cogita acertar com o meia holandês Seedorf, do Milan.