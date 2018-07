'Caio Júnior nos conduziu a outro patamar', lembra o Paraná Clube

"Você nos conduziu a outro patamar. Nos separamos desde então, mas alguns vínculos jamais são encerrados. Não definitivamente. O seu nome sempre estará gravado na galeria dos grandes campeões do azul, vermelho e branco. Caio Júnior, por tudo o que você fez, só posso desejar conforto à sua família, na certeza de que você seguirá olhando por todos nós, também em um novo patamar. Obrigado, Caio Júnior! Obrigado, amigo!"

Em texto emotivo publicado em primeira pessoa assinado pelo Paraná Clube, a equipe de Curitiba se despediu o técnico que mais marcou sua história. Caio Júnior é um dos mais de 70 mortos do acidente envolvendo o avião da Chapecoense, nas imediações de Medellín, na Colômbia.

"Nunca é fácil despedir-se de um amigo. Por isso, neste momento de profunda tristeza, prefiro recordar os grandes momentos que vivi ao lado de um dos maiores profissionais que já vestiu o meu manto. Dentro de campo ou à margem dele, você terá sempre o seu nome lembrado por todos que admiram as minhas cores, o meu escudo, a minha bandeira. Luiz Carlos Saroli, obrigado por tudo o que você fez por mim", agradeceu o Paraná Clube.

Caio Júnior passou pelo Paraná Clube como jogador, marcando os dois gols do título do pentacampeonato estadual, em 1997, diante do União Bandeirante. Depois, voltou para fazer sua estreia como treinador, em 2002, evitando o rebaixamento no Campeonato Brasileiro daquele ano.

"Mas, mais do que isso, só posso agradecer pela forma como você vestiu essa camisa na disputa do Campeonato Brasileiro em 2006", disse o Paraná, sempre em primeira pessoal, lembrando da campanha no Brasileirão que levou o clube à Libertadores pela primeira e única vez. Agora, estava perto de repetir o feito com a Chapecoense.