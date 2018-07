Caio Júnior pede apoio da torcida gremista na estreia O Grêmio estreia oficialmente na temporada no sábado, quando enfrenta o Lajeadense, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho. E o técnico Caio Júnior já tratou de pedir o apoio da torcida gremista para seu time, principalmente neste começo de trabalho.