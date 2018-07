Caio Júnior poupa Herrera e Marcelo Mattos em treino

Mattos sofre com dores musculares na perna esquerda e Herrera está com amidalite. A expectativa dos médicos, entretanto, é de que ambos se recuperem para encarar os vascaínos.

Quem treinou bem foi Elkeson, livre de dores no joelho direito. Ele deve formar o meio de campo ofensivo com Maicosuel. Se Herrera e Mattos treinarem neste sábado e confirmarem participação, Caio Júnior não terá desfalques.

PREOCUPAÇÃO - Um dos líderes do grupo, o zagueiro Antônio Carlos cobrou empenho do time no clássico. Ele não espera a repetição dos 4 a 0 no primeiro turno, para o Botafogo, mas promete motivação total. "Pelo momento que o Vasco vive, campeão da Copa do Brasil, bem na Sul-Americana e no Brasileiro, eles são o time a ser batido. Mas é um confronto direto e estamos na briga pelo título", disse o defensor.