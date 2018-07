Caio Júnior prioriza vaga na Libertadores

RIO - O empate em 2 a 2 no jogo de ida da Copa do Brasil, contra o Avaí, não foi o bom para o Botafogo. A equipe carioca agora precisa vencer ou empatar por mais de três gols na Ressacada, nesta quarta, para avançar às quartas de final da competição. O técnico Caio Júnior quer que a equipe ataque conscientemente para construir o resultado.

"É necessário ter personalidade. O time não pode ficar com medo de tomar gol, tem que saber como atacar. Contra o América (do Rio, no domingo), tivemos amplo domínio, entramos na área. Contra o Avaí, tivemos a bola, mas faltou a jogada final", lembrou o treinador.

Eliminado do Campeonato Carioca após ficar na fase de grupos da Taça Rio, Caio Júnior fez pouco caso do estadual e lembrou que a equipe segue viva na principal competição jogada pelo Botafogo no primeiro semestre. "A Copa do Brasil é muito importante, dá a classificação para a Libertadores, algo que o Carioca não dá. Se nos classificarmos, já estaremos entre os oito primeiros".

Apesar da eliminação quando o Botafogo já dependia só de si na Taça Rio, Caio Júnior vê a equipe crescendo. "Eu estou muito motivado, feliz com a evolução mostrada no jogo contra o America", analisou.