Caio Júnior projeta 'teste mais forte' contra Juventude

"É o teste mais forte, pela capacidade do adversário e pelo clima do jogo. Estou muito confiante, acho que vai ser um jogo muito bom, o Juventude está encorpado, mas estou confiante na vitória", declarou, nesta sexta-feira.

O treinador gremista preferiu não adiantar a escalação para este domingo, mas adiantou que a dupla de ataque titular estará em campo. Kléber e Marcelo Moreno estão com moral com Caio Júnior, que admitiu montar a equipe pensando em aproveitar as melhores características dos dois.

"Nosso time começa pelos dois homens da frente, pelos jogadores que são, e precisamos fazer um esquema que os beneficie. É em cima disso que estou trabalhando. O essencial no futebol é chegar à linha de fundo e é isso que eu quero do meu time. Nós temos jogadores que finalizam muito bem na área, é essa nossa principal característica", avaliou.

Nesta sexta-feira, o elenco treinou normalmente no campo suplementar do estádio Olímpico. A primeira parte da atividade foi comandada pelo preparador físico Paulo Paixão, enquanto Caio Júnior trabalhou a equipe apenas em um segundo momento, focando fundamentos ofensivos, como finalizações e cruzamentos.