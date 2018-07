Caio Júnior revela acerto com zagueiro Adaílton Depois de anunciar Renato, que nesta terça-feira se despediu do Sevilla, o Botafogo segue em busca de reforços para o Brasileiro. O zagueiro Adaílton, do Sion (Suíça), deve ser apresentado oficialmente em breve, segundo o próprio técnico Caio Júnior.